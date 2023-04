Lazio-Torino 0-1: video, gol e highlights

Un sinistro di Ilic dalla distanza nel finale di primo tempo decide la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Torino. Biancocelesti subito pericolosi con un colpo di testa di Zaccagni sul quale V. Milinkovic-Savic rischia la frittata. Poi Provedel salva su Radonjic, ma in occasione del gol non è impeccabile. Nella ripresa entra Immobile, ma non riesce a incidere e i biancocelesti non trovano il gol. La Lazio resta seconda, ma può essere superata dalla Juve e avvicinata dalle rivali in zona Champions

LE PAGELLE