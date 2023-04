Gara delicata per lo Spezia che dopo il successo del Verona sul Bologna deve fare punti per mantenere a distanza l'Hellas. La squadra di Semplici affronta a Marassi la Sampdoria. Stankovic schiera Gabbiadini con alle spalle Leris e Lammers. Semplici manda in campo Maldini nel tridente completato da Gyasi e Nzola. Nel riscaldamento Dragowski va ko, gioca Zoet. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD