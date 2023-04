Match a senso unico quello dell'Arechi con la Salernitana che batte 3-0 il Sassuolo e si porta a quota 33 punti in classifica. Vantaggio immediato dei padroni di casa con Pirola, abile a sfruttare una sponda di Gyomber. Al 20' arriva il raddoppio di Dia su assist di Botheim, mentre nella ripresa è Coulibaly a chiudere la partita con un piatto destro da fuori area. Tra gli emiliani ci provano Frattesi nel primo tempo e Thorstvedt nella ripresa me è bravo Ochoa a mantenere la porta inviolata per tutti i 90'