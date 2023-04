Vittoria in rimonta per il Monza che dopo un quarto d'ora era sotto di due gol in casa con la Fiorentina. Viola avanti con Kouamè e Saponara poi l'autorete di Biraghi ha rimesso in carreggiata gli uomini di Palladino che prima della pausa hanno trovato il pareggio con Dany Mota. Il gol decisivo lo ha firmato nella ripresa su rigore Pessina per un fallo di Amrabat su Dany Mota. La Fiorentina torna a perdere dopo 8 partite mentre per i brianzoli è il secondo successo consecutivo