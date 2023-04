Salernitana-Sassuolo, le probabili formazioni: ballottaggio Kastanos-Mazzocchi

Paulo Sousa recupera Mazzocchi che resta in ballottaggio con Kastanos per un posto sulla corsia di destra. Piatek sarà il terminale offensivo. Dionisi deve fare ancora a meno di Berardi. Pinamonti e Defrel si giocano una maglia da titolare con il primo favorito per un posto nell'undici iniziale. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 15 Condividi

Alla luce del successo del Verona sul Bologna, con lo Spezia costretto a vincere per tenere l'Hellas a debita distanza, anche la Salernitana deve fare punti per non restare invischiata nella lotta per non retrocedere. Gara non semplice per gli uomini di Paulo Sousa che ospitano all'Arechi il Sassuolo. La squadra di Dionisi è in salute ed è reduce dal successo del Mapei contro la Juventus nello scorso turno di campionato. La Salernitana recupera Mazzocchi che, tuttavia, resta in ballottaggio con Kastanos. Nel Sassuolo è ancora assente Berardi che sarà rimpiazzato da uno tra Pinamonti e Defrel con il primo favorito per una maglia da titolare. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 15.

Salernitana, ballottaggio Kastanos-Mazzocchi Qualche cambio in vista per Paulo Sousa in vista della sfida contro il Sassuolo. In primis a centrocampo riecco Coulibaly che ha scontato il turno di squalifica e che ovviamente si riprende una maglia da titolare. L’ipotesi di una Salernitana a 4 dietro resta in piedi ma per ora pare che il 3-4-2-1 resti il sistema da adottare. In entrambi i casi però a destra potremmo rivedere Mazzocchi che ha recuperato a pieno dopo l’infortunio. L'azzurro però si gioca una maglia con Kastanos sulla destra. Il cipriota potrebbe comunque rimanere titolare visto che ovviamente può agire sulla trequarti. Dia e Candreva però non rischiano il posto. Davanti ancora dentro Piatek. SALERNITANA (3-4-2-1), la probabile formazione: Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Kastanos, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Candreva, Dia; Pjatek. All. Paulo Sousa