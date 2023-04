Sampdoria-Spezia, le probabili formazioni: Nzola l'unica certezza

Semplici ripropone il tridente composto da Gyasi, Nzona e Verde per battere la Samp. Outsider possibili Shomurodov e Maldini. Stankovic pensa di valorizzare Jesé come partner di Gabbiadini mentre sulla trequarti Djuricic è quello più indicato per una maglia da titolare. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD Condividi

La vittoria del Verona contro il Bologna costringe lo Spezia a fare punti nel derby ligure contro la Sampdoria che piano piano sta andando incontro al proprio destino. Semplici deve conquistare un risultato positivo per teneresi alle spalle l'Hellas, attualmente appaiato a quota 26 anche se con lo scontro a sfavore. Il tridente d'attacco riproposto sarà molto probabilmente quello composto da Gyasi, Nzola e Verde con Maldini e Shomurodov possibili outsider. Ballottaggio in difesa tra Caldara e Wisniewski. La Samp prova a chiudere al meglio questa stagione e Stankovic potrebbe valorizzare Jesé come partner di Gabbiadini. Sulla trequarti Djuricic dovrebbe essere il candidato principale per una maglia da titolare. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD.

Sampdoria, Stankovic promuove Jesé? Il gol del pareggio contro il Lecce ha rilanciato le quotazioni di Jesé per una maglia dal primo minuto al fianco di Gabbiadini. Lo spagnolo non è certo di giocare dall'inizio ma si gioca sicuramente il posto. Un cambio tattico in meno per Stankovic dato che Sabiri (che aveva perso la titolarità) è squalificato. Djuricic resta la prima opzione sulla trequarti. In difesa si candida anche Gunter che è tornato a completa disposizione. Non certo un’ipotesi da sottovalutare quella di una linea composta da Nuytinck, Amione e l’ex Verona. SAMPDORIA (3-4-2-1), la probabile formazione: Ravaglia; Gunter, Nuytinck, Amione; Leris, Rincon, Winks, Augello; Djuricic, Jesé; Gabbiadini. All. Stankovic.