Show bianconero alla Dacia Arena. L'Udinese riscatta la pesante sconfitta della scorsa settimana contro la Roma rifilando lo stesso punteggio alla Cremonese. 3-0 deciso dall'esterno sinistro di Samardzic, dal puntuale colpo di testa di Perez e dal primo acuto stagionale di Success. Cremonese mai in partita, con una sola importante occasione per Tsadjout nel primo tempo. Per Ballardini si apre ora una settimana chiave: semifinale di ritorno di Coppa Italia e scontro diretto con il Verona