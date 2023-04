La sfida del Bentegodi apre la 31^ giornata del campionato di Serie A. Zaffaroni schiera Gaich come terminale offensivo, alle sue spalle giocheranno Lasagna e Verdi. In difesa Dawidowicz. Thiago Motta cambia il tridente, spazio a Zirkzee e Aebischer accanto a Barrow. Diretta su Sky Sport Calcio e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD