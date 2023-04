Con un gol di Simone Verdi nella ripresa, l'Hellas Verona acciuffa un pari importantissimo allo Zini di Cremona dopo essere passato in svantaggio nel primo tempo per via della rete di Okereke. Un match vibrante caratterizzato dall'espulsione di Quagliata al 62' e dalle parate di Carnesecchi e Montipò. Un punto a testa, dunque, con i veneti che mancano il sorpasso allo Spezia ma tengono a -7 la Cremonese di Ballardini