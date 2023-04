Prosegue la striscia senza vittorie della Juventus, che dopo 3 ko di fila in campionato trova un pareggio ma non riesce a scavalcare la Lazio in classifica, restando terza. Bologna avanti dopo 10’ con un rigore di Orsolini (assegnato dal Var senza la revisione dell'arbitro a causa di un malfunzionamento del monitor a bordocampo), Milik sempre dal dischetto ha l’occasione per il pari ma si fa bloccare il tiro da Skorupski, straordinario anche su Fagioli. Nella ripresa Milik si fa perdonare trovando il gol dell’1-1