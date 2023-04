Inter-Lazio 3-1: video, gol e highlights

Una partita incredibile a San Siro, terminata con una vittoria in rimonta dell'Inter che aggancia il treno Champions. Nerazzurri sotto nel primo tempo a causa di un gol di Felipe Anderson dopo un grave errore di Acerbi, nella ripresa entra Lautaro e cambia la musica: prima firma il pari su grandissimo assist di Lukaku, che regala a Gosens anche la palla del sorpasso, poi cala il tris per il 3-1 finale. La vittoria dell'Inter regala al Napoli il match point per lo scudetto

NAPOLI-SALERNITANA LIVE: FESTA GIÀ INIZIATA