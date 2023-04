Lecce-Udinese, le probabili formazioni: Strefezza in vantaggio su Banda

Baroni cambia ancora in avanti. Rientra Colombo che giocherà dal 1' nel tridente completato da Di Francesco e uno tra Strefezza e Banda con il primo favorito. Nell'Udinese torna Beto come terminale offensivo e l'ipotesi più probabile prevede Pereyra come trequartista alle sue spalle. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18. Condividi

La gara del Via del Mare apre la 32^ giornata del campionato di Serie A. Sfida importantissima per il Lecce che ha bisogno di preziosi punti salvezza per proseguire il suo cammino e soprattutto per tenere a debita distanza non solo lo Spezia ma anche il Verona che si è rifatto sotto. I giallorossi vantano, attualmente, un solo punto sulla squadra di Semplici e due su quella di Zaffaroni. Gli uomini di Baroni affrontano un'Udinese in salute e reduce dal successo casalingo per 3-0 sulla Cremonese. La squadra di Sottil ha nel mirino l'ottavo posto in classifica che, attualmente occupato dal Bologna, dista soltanto due lunghezze. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18.

Lecce, davanti si cambia ancora Giallorossi che dovrebbero schierare ancora i titolarissimi con pochi dubbi in difesa (Gendrey e Gallo sulle corsie esterne) ma con qualche dubbio in più tra centrocampo e attacco. In mediana Hjulmand e Blin non paiono in discussione mentre per la terza maglia c’è Oudin che nelle ultime uscite pare aver superato nelle preferenze Gonzalez. Maleh invece pare ancora più indietro nella gerarchia. Davanti Colombo torna a disposizione e pare in netto vantaggio su un Ceesay che non ha inciso a Milano. A sinistra Di Francesco mentre a destra è testa a testa tra Strefezza, in leggero vantaggio e Banda. LECCE (4-3-3), la probabile formazione: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Oudin, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. Baroni