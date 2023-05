Salernitana-Fiorentina 3-3: video, gol e highlights

Emozioni dall'inizio alla fine tra Salernitana e Fiorentina. Dia da record, diventa il miglior marcatore granata in una singola stagione in A. Il senegalese porta subito avanti i suoi, poi nel primo tempo il pari di Nico Gonzalez. Nella ripresa Ikoné risponde ancora a Dia, che a 8' dalla fine su rigore firma la tripletta personale. Ma Biraghi su punizione gela l'Arechi e fissa il risultato sul 3-3. La Salernitana si porta a +8 dal terzultimo posto, per i viola buone indicazioni in vista della Conference

CLASSIFICA