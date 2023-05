Il Napoli sarà aritmeticamente campione d'Italia stasera se la Lazio non batte il Sassuolo. Sarri sceglie Marcos Antonio in mezzo, rifiata Milinkovic-Savic (c'è Vecino). Squalificato Romagnoli, ecco Patric. Davanti Immobile con Felipe Anderson e Zaccagni. Dionisi perde Lopez e Pinamonti, spazio a Obiang e Defrel. Berardi torna dal 1'. Diretta alle 21 su Sky Sport 253 e NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD

LIVE: VERONA-INTER - MILAN-CREMONESE - MONZA-ROMA