Un gol per tempo per la Fiorentina che batte l'Udinese grazie alle reti in apertura di Castrovilli e di Bonaventura in pieno recupero. Udinese quasi mai pericolosa tranne che con un colpo di testa del giovane Vivaldo che ha centrato il palo alla sinistra di Cerofolini nei minuti finali. Al fischio finale accenno di rissa con Bonaventura e Becao che vengono poi espulsi dall'arbitro Paterna.