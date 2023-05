Match importante per l’Hellas Verona che deve rispondere allo Spezia. Dall’altra parte il Toro dell'ex Juric reduce dal pari contro il Monza. In avvio ci prova Vojvoda su assist di Karamoh, poi la sblocca Vlasic da fuori. Nella ripresa palo esterno di Lazovic. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport e NOW TV alle 12.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD