Un botta sotto la traversa dell'ex Fagioli e un colpo di testa di Bremer risolvono la pratica Cremonese per la Juve. Allegri torna secondo da solo dopo la vittoria dell'Inter, al momento a +8 sul Milan quinto. La Cremonese resta invece a sei punti dalla salvezza. Rientro in campo da titolare 390 giorni dopo l'ultima volta e infortunio (in poco più di venti minuti) per Pogba

LA CLASSIFICA