Paul Pogba è arrivato intorno alle 11 al JMedical per sottoporsi agli accertamenti strumentali per capire l'entità del problema muscolare accusato ieri sera contro la Cremonese. Il centrocampista francese era stato schierato titolare da Allegri dopo 390 giorni dall'ultima volta ma è stato costretto a uscire in lacrime al 24'. Il giocatore ha lasciato il centro medico bianconero circa 40 minuti dopo

VIDEO. INFORTUNIO POGBA, LE OPINIONI AL CLUB