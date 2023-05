Ciro Immobile non va a segno in casa in Serie A dall’11 settembre 2022, nella partita contro il Verona; da allora, 10 gare tra le mura amiche senza timbrare il cartellino (suo record negativo in match interni con la maglia biancoceleste nel massimo torneo). In caso di gol contro il Lecce, l’attaccante della Lazio ritroverebbe la rete in una sfida casalinga dopo 243 giorni di digiuno.