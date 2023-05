Pareggio nell'anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A: il Lecce sfiora una vittoria importantissima per la salvezza con la doppietta di Oudin, migliore in campo e autore del suo primo gol in campionato. Torna al gol all'Olimpico Immobile, tra i migliori dei suoi assieme a Lazzari e Milinkovic-Savic. Le pagelle di Antonio Nucera.

LAZIO-LECCE 2-2, HIGHLIGHTS