Al Via del Mare va in scena un vero e proprio scontro salvezza. Colombo vince il ballottaggio con Ceesay e parte dal 1' con Strefezza e Di Francesco. Nello Spezia titolari Gyasi (sull'esterno) e Shomurodov con Nzola davanti. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD