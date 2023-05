Le scelte di Italiano

Ampio turnover per Italiano, che gestisce le forze dopo l'impresa in Conference League e soprattutto in vista della finale di Coppa Italia contro l'Inter in programma mercoledì 24 maggio. Cambio già in porta, con Cerofolini che prende il posto di Terracciano. In difesa riposano Dodò, Milenkovic e Biraghi: Venuti e Terzic sulle fasce, Martinez Quarta e Igor centrali. Duncan e Mandragora a fare da diga in mezzo al campo, poi Sottil, Saponara e Barak, il match winner con il Basilea, alle spalle di Kouamé, terminale offensivo: panchina per Ikoné, Jovic e Cabral