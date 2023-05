Lecce e Spezia non si fanno male e conquistano entrambe 1 punto che le tiene fuori dalla zona retrocessione. Aritmetica la B per la Cremonese, il Verona resta invece terzultimo da solo con lo Spezia a +1 e il Lecce a +3. Tutto si deciderà nelle ultime giornate. Partita con poche emozioni, se non per un paio di guizzi di Nzola e una grande chance per Ekdal in mischia nel recupero

PAGELLE