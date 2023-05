Torna al successo il Napoli davanti al pubblico del Maradona. Battuta 3-1 l'Inter in un match condizionato dall'espulsione di Gagliardini per doppia ammonizione sul finale del primo tempo. Il migliore in campo è Anguissa mentre Osimhen è appannato. Nell'Inter segnali da Lukaku. Bellanova, Gosens e Correa sotto la sufficienza. Ecco le pagelle del match di Andrea Marinozzi