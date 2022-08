Turnover previsto per S. Inzaghi: al posto dell'assente Lukaku ci sarà Dzeko. Torna Calhanoglu, gioca Gosens e Asllani prende il posto di Brozovic. Alvini spera in Lochoshvili e in attacco conferma la coppia Dessers-Okereke. Diretta sull'App DAZN e su ZONA DAZN alle 20.45, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky.

Dopo la netta sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio, l'Inter ha immediatamente l'occasione del riscatto e affronta a San Siro la Cremonese . I nerazzurri sono certi dell'assenza di Lukaku alle prese con problemi muscolari. La Cremonese, dal canto suo, va a caccia dei primi punti in questo campionato dopo un avvio di stagione davvero difficoltoso con tre sconfitte consecutive nelle prime tre giornate dal ritorno in Serie A. Diretta sull'App DAZN e su ZONA DAZN alle 20.45, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky.

Assenza certa quella di Lukaku ma contro la Cremonese il belga non sarà il solo titolarissimo a non giocare. Inzaghi ruota obbligatoriamente davanti con Dzeko in pole ma anche in mediana ci saranno cambiamenti. Torna Calhanoglu dall'inizio. A sinistra ci sarà Gosens a sostituire Dimarco, titolare nella sfida contro la Lazio, mentre in porta ballottaggio vivo Handanovic-Onana con il primo favorito sul secondo. Gioca Asllani al posto di Brozovic.

Cremonese, in attacco coppia Dessers-Okereke

Le parole del tecnico in conferenza sono state chiare: si spera di recuperare Lochoshvili in difesa mentre Chiriches è indisponibile (problemi alla schiena). In mediana Ascacibar può sperare nella promozione dal primo minuto. Davanti per il momento è una Cremonese che resta invariata. Per Felix ancora presto per pensare al debutto dall’inizio.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Ghiglione, Pickel, Ascacibar, Escalante, Valeri; Dessers, Okereke. All. Alvini