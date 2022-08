Ottima la prova dell’Inter che batte 3-0 la Cremonese grazi a Correa e Barella nel primo tempo e Lautaro nella ripresa. Serata positiva in tutto e per tutto per Simone Inzaghi che oltre a far riposare alcuni big riesce anche a scavalcare il Milan in classifica in vista del derby di Milano che si giocherà il prossimo 3 settembre. Dovrà rinviare la conquista dei primi punti, invece, la squadra di Alvini che perde anche alla quarta giornata dopo i ko contro Fiorentina, Roma e Torino

INTER-CREMONESE 3-1: LE PAGELLE