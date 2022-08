Le scelte degli allenatori - Sarri

Decisivo dalla panchina contro l'Inter, Luis Alberto per la prima volta in stagione scende in campo da titolare nella linea di centrocampo con Cataldi e Milinkovic Savic. Per il resto, Sarri non tocca nulla, dal tridente d'attacco con Zaccagni-Immobile-Anderson fino alla linea difensiva, la stessa dall'esordio in campionato contro il Bologna. In porta ormai Provedel ha già ribaltato la gerarchia con Maximiano