La 5^ giornata di Serie A prosegue allo Zini, dove i grigiorossi cercano i primi punti in campionato. Alvini conferma la coppia Dessers-Okereke con Zanimacchia a sostegno, si rivedono Valeri e Chiriches. Privo di Berardi e Defrel, Dionisi schiera nel tridente la new entry Laurientié e Kyriakopoulos accanto a Pinamonti. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD