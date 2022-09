Si conclude con la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Napoli il sabato di big match della 5^ giornata del campionato. La squadra di Sarri si presenta con Luis Alberto ancora titolare e Romagnoli e Felipe Anderson recuperati. Dopo il turnover con il Lecce Spalletti torna alla formazione tipo con Lozano e Kvaratskhelia nel tridente d'attacco. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD