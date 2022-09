Ballottaggio in difesa per i biancorossi, con Pablo Marì che è in vantaggio su Izzo. Per il centrocampo, invece, Rovella è pronto a esordire con la sua nuova squadra. Problemi in attacco per Gasperini, che non avrà a disposizione Zapata e Muriel: si va verso una trequarti composta da Lookman, Pasalic e Boga alle spalle di Hojlund

Il Monza per trovare i primi punti in campionato, l' Atalanta per conquistare la testa della classifica. Il match tra biancorossi e nerazzurri sarà uno dei tre posticipi che chiuderanno la quinta giornata di Serie A . Giovanni Stroppa dovrebbe effettuare due cambi rispetto alla squadra che ha affrontato la Roma nella scorsa giornata, con gli esordi di Izzo e Rovella . Gasperini dovrebbe proporre la difesa a 4, con l'esordio del giovane Hojlund dal primo minuto.

Per il posticipo contro l'Atalanta Stroppa dovrebbe cambiare 2 elementi rispetto alla squadra scesa in campo nel turno infrasettimanale con la Roma. Nel 3-5-2 biancorosso in porta ci sarà sempre Di Gregorio , con il terzetto difensivo che sarà formato da Marlon, Caldirola e Izzo . Sulla corsia di destra ci sarà Birindelli , su quella opposta Carlos Augusto . Sensi, Rovella e Pessina agiranno a centrocampo, mentre in attacco ci saranno Caprari e Petagna .

Out Zapata e Muriel, esordio di Hojlund dal primo minuto

Problemi in attacco per l'Atalanta, con Gasperini che non potrà contare né su Duvan Zapata (rientrerà dopo la sosta) né su Muriel. Il colombiano, infatti, non è stato convocato per la trasferta di Monza per un fastidio al ginocchio destro. I nerazzurri dovrebbero presentarsi all'U-Power Stadium con il 4-2-3-1: Musso come sempre in porta, con la difesa a quattro composta da Hateboer, Toloi, Demiral e Zappacosta. Koopmeiners e De Roon agiranno davanti la difesa, con Lookman, Pasalic e Boga sulla trequarti alle spalle dell'unica punta Hojlund.

ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Hateboer, Toloi, Demiral, Zappcosta; De Roon, Koopmeiners; Lookman, Pasalic, Boga; Højlund. Allenatore: Gasperini.