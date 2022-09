L'Atalanta conquista il primo posto solitario della classifica battendo 2-0 il Monza, che resta l'unica squadra ancora a zero punti del campionato. Chance per Caprari e Sensi in avvio, ma nella ripresa crea e sblocca l'Atalanta col classe 2003 Hojlund. Raddoppio poco dopo col cross di Lookman deviato, nella propria porta, da Marlon. Gasp a +2 su Napoli e Milan