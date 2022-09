La sfida dello stadio 'Grande Torino' chiude la 5^ giornata del campionato di Serie A. I granata affrontano il Lecce. Juric (che non è in panchina per polmonite) cambia in attacco e schiera Pellegri dal 1'. In campo anche Vojvoda. Baroni si affida al tridente composto da Di Francesco, Ceesay e Banda. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD