Udinese-Roma, le probabili formazioni: torna Spinazzola, conferma per Celik

Mourinho perde Kumbulla e El Shaarawy per la trasferta di Udine ma ripropone Spinazzola a sinistra e conferma Celik a destra. Sottil deve fare a meno di Masina ma recupera Perez dopo la squalifica. Pronta la staffetta Beto-Success. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky. Condividi

Dopo un avvio di stagione senz'altro sopra le righe, la Roma vuole rispondere ai successi di Milan e Napoli per riguadagnare il primo posto in classifica. Sfida non certo semplice per i giallorossi che alla Dacia Arena troveranno un'Udinese rinfrancata dal prezioso successo sulla Fiorentina. José Mourinho potrà contare su due nuovi uomini a disposizione aggregatisi alla squadra da qualche giorno ovvero Belotti e Camara che devono necessariamente recuperare una condizione accettabile per poter ambire a una maglia da titolare. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky.

Udinese, Sottil perde Masina ma recupera Perez Sottil perde Adam Masina a causa di una "importante distorsione al ginocchio"; in difesa quindi spazio a Nuytinck con Bijol che resta al centro del pacchetto arretrato A destra torna a disposizione Perez che ha scontato due turni di stop per squalifica. Pereyra pronto quindi a tornare a giocare come interno di centrocampo. Davanti Beto è tornato a timbrare con regolarità ma l’attaccante andrà ancora in staffetta con Success visto che non è ancora al 100% della forma. UDINESE (probabile formazione) 3-5-2: Silvestri; Becao, Bijol, Nuytinck; Perez, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Sottil