Le scelte di Cioffi

Alcune sorprese per Gabriele Cioffi, che cambia qualcosa rispetto alla formazione attesa. Hien titolare nel terzetto di difesa insieme a Dawidowicz e Coppola davanti a Montipò. In mezzo al campo torna titolare capitan Veloso, coadiuvato da Ilic e Lazovic, accentrato per lasciare spazio sull'out di destra a Doig, mentre sul versante opposto conferma per il giovane Terracciano: panchina per Faraoni. Non cambia invece il tandem offensivo: dall'inizio ancora Lasagna e Henry, con il nuovo arrivato Verdi che parte dalla panchina