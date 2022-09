Verona-Sampdoria 2-1: video, gol e highlights

Il Verona di Cioffi trova la prima vittoria in campionato grazie alla prima rete in Serie A di Doig, decisivo per ribaltare la Sampdoria. Al Bentegodi, infatti, a passare in vantaggio al 40' sono i blucerchiati con un gran gol di Caputo. Pochi minuti dopo ecco il pari: Audero manda il pallone con la schiena nella sua porta dopo che lo stesso si era stampato sulla traversa in seguito a un colpo di testa di Henry. Infine, nel recupero del primo tempo, il tap-in vincente dell'esterno classe 2002

