Quattro gol segnati, uno annullato e tre espulsi (oltre Allegri). Il posticipo della 5^ giornata vede la Juve ancora rallentare: nel primo tempo la Salernitana segna da pochi passi con Candreva e fa il bis con il rigore trasformato da Piatek per fallo di mano di Bremer. Il brasiliano si riscatta dimezzando lo svantaggio, poi al 93' Bonucci ribadisce in rete il penalty parato da Sepe. Milik fa 3-2, ma l'arbitro annulla per offside dopo l'on field review: rosso per il polacco, Fazio e Cuadrado