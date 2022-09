Monza alla ricerca dei primi punti in campionato, il Lecce per la prima vittoria stagionale. Stroppa affianca Caprari a Dany Mota e si affida alla coppia "azzurra" Sensi e Pessina a centrocampo. Baroni replica con Di Francesco e Banda ai lati di Ceesay, preferito a Colombo come centravanti. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky alle 15

LIVE: SASSUOLO UDINESE - BOLOGNA FIORENTINA