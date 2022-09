Dopola preziosa vittoria in Europa League contro il Feyenoord, battuto all'Olimpico per 4-2, la Lazio si rituffa in campionato con l'obiettivo di conquistare i tre punti e accorciare la classifica. All'Olimpico arriva un Verona che finora ha vinto soltanto una volta in questo campionato. In Serie A, la squadra di Sarri è reduce dalla sconfitta casalinga subita contro il Napoli in rimonta. La formazione di Cioffi, come detto, arriva a questo match dopo aver battuto la Sampdoria al Bentegodi. Sarri deve fare ancora i conti con l'assenza di Pedro. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky alle 18.