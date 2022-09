Dopo il ko interno con il Napoli e il riscatto arrivato in Europa League grazie alla vittoria contro il Feyenoord, la Lazio si rituffa in campionato con la volontà di raccogliere i tre punti. All'Olimpico arriva il Verona che è reduce dal successo contro la Sampdoria. Sarri dà un turno di riposo a Romagnoli e Vecino, in campo Casale e Basic. Panchina anche per Luis Alberto. Cioffi con Lazovic alle spalle di Lasagna e Henry. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky