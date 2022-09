È Simeone a decidere il big match di San Siro con un colpo di testa al 78' che vale al Napoli la testa della classifica insieme all'Atalanta, a 17 punti. Sbocca Politano su rigore per fallo di Dest (dentro all'intervallo per Calabria ammonito) su Kvaratskhelia. Il momentaneo pari del Milan porta la firma del solito Giroud. Primo ko in A (e in stagione) per Pioli, che vede sfumare il 2-2 sulla clamorosa traversa di Kalulu a quattro minuti dalla fine