Serie A

L'Udinese batte l'Inter in rimonta e si porta momentaneamente in testa alla classifica. Risale la Lazio con la goleada di Cremona mentre il Monza trova il primo successo dopo il cambio di allenatore. Ora il fanalino di coda è la Sampdoria. Negli anticipi successi per Sassuolo, Spezia, Empoli e Lecce. Ecco come cambia la classifica (ordinamento della Lega Serie A)