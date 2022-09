Palladino inizia con il piede giusto la sua avventura sulla panchina del Monza, che conquista la prima storica vittoria in Serie A contro la Juventus grazie a un gol di Gytkjaer al 74'. Sempre più in crisi la squadra di Allegri, che è stata costretta a giocare in inferiorità numerica dal 40' del primo tempo a causa dell'espulsione di Di Maria: rosso diretto all'argentino per una gomitata a Izzo