La Dea batte di misura la Fiorentina e si riprende il 1° posto in compagnia del Napoli. Decide la rete al 59’ di Lookman, bravo in scivolata a sfruttare la giocata sul fondo con assist di Muriel. Il tentativo di reazione dei toscani arriva solo nel finale, dopo l’ingresso in campo di Jovic, ma non basta a strappare almeno un pari. Vincono i bergamaschi che salgono a 20 punti, mentre i viola restano a 9

