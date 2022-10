Empoli–Milan, le formazioni ufficiali Empoli 4-3-1-2 13 Vicario G. 30 Stojanovic P. 6 de Winter K. 33 Luperto S. 65 Parisi F. 32 Haas N. 5 Grassi A. 8 Henderson L. 14 Pjaca M. 9 Satriano M. 7 Lammers S. Titolari 13 Vicario G. 30 Stojanovic P. 6 de Winter K. 33 Luperto S. 65 Parisi F. 32 Haas N. 5 Grassi A. 8 Henderson L. 14 Pjaca M. 9 Satriano M. 7 Lammers S. Riserve 20 Degli Innocenti D. 17 Ekong E. 25 Bandinelli F. 36 Guarino G. 21 Fazzini J. 3 Cacace L. 23 Destro M. 10 Bajrami N. 28 Cambiaghi N. 18 Marin R. 22 Ujkani S. 1 Perisan S. 4 Walukiewicz S. 35 Baldanzi T. 24 Ebuehi T. Allenatore Zanetti P. Milan 4-2-3-1 1 Tatarusanu C. 2 Calabria D. 24 Kjaer S. 23 Tomori F. 5 Ballo-Touré F. 8 Tonali S. 4 Bennacer I. 56 Saelemaekers A. 90 De Ketelaere C. 17 Rafael Leão 9 Giroud O. Titolari 1 Tatarusanu C. 2 Calabria D. 24 Kjaer S. 23 Tomori F. 5 Ballo-Touré F. 8 Tonali S. 4 Bennacer I. 56 Saelemaekers A. 90 De Ketelaere C. 17 Rafael Leão 9 Giroud O. Riserve 96 Jungdal A. 12 Rebic A. 83 Mirante A. 40 Vranckx A. 10 Díaz B. 28 Thiaw M. 22 Lazetic M. 46 Gabbia M. 20 Kalulu P. 33 Krunic R. 21 Dest S. 14 Bakayoko T. 32 Pobega T. 7 Adli Y. Allenatore Pioli S. Ufficiali di gara Aureliano G.

Empoli-Milan, le probabili formazioni: Rebic recuperato e va in panchina

Brutte notizie per Zanetti che rischia di perdere Ismajli. in caso di assenza pronto De Winter. Attacco affidato alla solita coppia Lammers-Satriano con Bajrami alle spalle. Pioli recupera e convoca Rebic. in attacco il terminale offensivo sarà Giroud, Saelemaekers probabile titolare. Calabria da valutare: pronto Kalulu.

Dopo la sconfitta contro il Napoli a San Siro nell'ultimo turno di campionato e, dunque, con qualche punto da recuperare in classifica rispetto alle battistrada, il Milan affronta la non semplice trasferta di Empoli anche con le due tegole derivate dagli infortuni di Maignan e Theo Hernandez. L'Empoli, invece, arriva a questo match con l'intento di dare continuità alla preziosa vittoria del Dall'Ara contro il Bologna nella giornata disputata prima della sosta. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD

Empoli, Zanetti perde Ismajli Sono arrivate brutte notizie dall’Albania: Ismajli infatti ha accusato un problema alla coscia contro l’Islanda. In attesa di accertamenti c’è De Winter in pole. Baldanzi invece è tornato a disposizione, aumentando le opzioni in mezzo al campo. Non è escluso che il giovane azzurro possa scendere in campo dal 1’. Attacco guidato dalla solita coppia Satriano-Lammers. In mediana cerca posto Grass EMPOLI (probabile formazione) 4-3-1-2: Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami; Lammers, Satriano. All. Zanetti