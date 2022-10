Napoli-Torino 3-1: video, gol e highlights

Una doppietta di Anguissa e un super gol di Kvaratskhelia fanno volare il Napoli contro il Torino e permettono agli azzurri di mantenere il 1° posto in classifica. Ad aprire il match è il centrocampista, che sblocca con un bel colpo di testa prima di raddoppiare con una grande azione personale. Lo stesso fa nel finale di primo tempo il georgiano, poi Sanabria prova a rimettere in gioco i granata. Per la squadra di Spalletti è la quarta vittoria di fila in campionato, per il Toro il terzo ko consecutivo

LE PAGELLE