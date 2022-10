Inter, Dzeko con Lautaro. Asllani dal 1'

Mentre sul fronte Lukaku c’è ancora da registrare un’indisponibilità, Inzaghi recupera Calhanoglu che entra in ballottaggio con Mkhitaryan. Al momento è avanti l'ex rossonero. In mezzo è squalificato Brozovic. Giocherà Asllani come annunciato da Inzaghi in conferenza mentre in difesa Acerbi sembrava confermato ma nelle ultime ore è risalito de Vrij che ora è in leggero vantaggio. Davanti assente Lukaku, favorita la coppia formata da Dzeko e Lautaro. A sinistra c’è Dimarco in pole.

INTER (probabile formazione) 3-5-2: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi