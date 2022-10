Inter-Roma 1-2: video, gol e highlights

Va alla Roma di Mourinho il big match dell'8^ giornata contro l'Inter. Sblocca Dimarco servito da Barella, ma Dybala trova il pari a fine primo tempo con un grande mancino in area. Nella ripresa una traversa di Calhanoglu e una chance per Asllani, ma è Smalling a segnare di testa sugli sviluppi di una punizione. Roma a quota 16 punti, secondo ko di fila per Inzaghi che resta a 12