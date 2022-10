Juventus-Bologna, le probabili formazioni: Paredes in panchina

Allegri sembra essere intenzionato a schierare la Juve con un 4-4-2. Paredes destinato alla panchina, McKennie e Kostic sulle corsie. Tandem d'attacco 'pesante' con Milik e Vlahovic. Nel Bologna rientra Sansone, in campo anche Dominguez. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45 Condividi

Grazie alla sconfitta casalinga dell'Inter contro la Roma, la Juventus potrebbe superare i nerazzurri in classifica in caso di vittoria. La formazione di Allegri affronta il Bologna dopo la pesante sconfitta della Dacia Arena contro l'Udinese per 3-1. Allegri pronto a schierare nuovamente il tandem d'attacco 'pesante' con Vlahovic e Milik in coppia. Gara importante anche per il Bologna che, dal canto suo, deve riscattare il ko rimediato al Dall'Ara contro l'Empoli. Si gioca allo Juventus Stadium, in diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45

Juve, Paredes in panchina. Coppia Milik-Vlahovic La sosta ha permesso ad Allegri di recuperare un po’ di elementi, soprattutto in mezzo al campo. Senza Di Maria (squalificato), il tecnico bianconero pensa a un 4-4-2 con coppia d’attacco formata da Milik e Vlahovic. Corsie esterne molto ‘di spinta’ dato che ci sono McKennie e Kostic in pole con Locatelli che torna in mediana. Paredes destinato alla panchina. JUVENTUS (probabile formazione) 4-4-2: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Bremer, Danilo; McKennie, locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri