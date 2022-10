La sfida dell'Olimpico apre la domenica dell'ottava giornata del campionato di Serie A. Ciro Immobile partirà dal 1', dopo i problemi fisici accusati in Nazionale. La Lazio vuole proseguire la sua rincorsa in classifica dopo il 4-0 di Cremona. Lo Spezia arriva a questo match con grande entusiasmo dopo il successo nel derby ligure contro la Samp. Diretta su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251) e NOW TV alle 12.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD