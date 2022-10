Le scelte degli allenatori: Inzaghi

Il tecnico ha dovuto riflettere molto di più su chi schierare in porta che non in attacco. In avanti la coppia Lautaro-Dzeko è obbligata dalle indisponibilità di Lukaku e Correa. Tra i pali l'ex Lazio ha deciso di dare a Onana la possibilità di esordire in campionato dopo aver giocato sempre in Champions. In difesa Skriniar rifiata per D'Ambrosio, a centrocampo torna Asllani invece di Mkhitaryan, sulla fascia destra Dumfries riprende il suo posto a scapito di Darmian